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Новости экономики России

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Российские банки вовремя увидели пользу финтех-решений, считает Греф

Российские банки вовремя увидели пользу финтех-решений, считает Греф

Российские банки активно интегрируют финтех-решения, в отличие от китайских банков, которые уступили свои позиции небанковским игрокам, потеряв контроль над значительной частью транзакционного бизнеса, считает глава «Сбербанка» Герман Греф.

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