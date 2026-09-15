Новые тайны жены Зеленского: офшоры на Кипре и в Белизе, дом в Египте на пенсию родителей. Скандал с едой для школ. Елену ждёт расследование

Елена Зеленская. Владимир Зеленский прилетел в Норвегию вместе с женой Еленой, которая редко сопровождает его в международных встречах.
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