Музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ

Музыкальный критик Гуру Кен (настоящее имя - Вадим Пономарев) уверил в беседе с URA.ru, что певица Алла Пугачева оставила намеки о желании вернуться в Россию в своих новых песнях "Иван Иваныч" и "Ах, как хочется жить".