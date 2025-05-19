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Музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ

Музыкальный критик Гуру Кен сообщил о намеках Пугачевой на возвращение в РФ

Музыкальный критик Гуру Кен (настоящее имя - Вадим Пономарев) уверил в беседе с URA.ru, что певица Алла Пугачева оставила намеки о желании вернуться в Россию в своих новых песнях "Иван Иваныч" и "Ах, как хочется жить".

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EV
Evgeni Velesik
Все хотят бабло в России хапать! Умные всё!
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