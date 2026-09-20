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Баулы районы башлыгы хатыны һәм дүрт баласы белән бергә тавыш бирергә килде

Баулы районы башлыгы хатыны һәм дүрт баласы белән бергә тавыш бирергә килде

Баулы районы районы башлыгы Ильяс Гозәеров сайлауларда хатыны һәм дүрт баласы белән бергә тавыш бирде.

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