Губернатор Гусев сообщил о более 10 сбитых над Воронежской областью дронах ВСУ

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожают украинские БПЛА на территории Воронежской области, сообщил ранним утром 11 августа губернатор Александр Гусев.
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