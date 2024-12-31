Бессараб: с 1 января максимальный больничный составит 5674 руб в день

Выплаты россиянам по временной нетрудоспособности увеличатся с 1 января. По словам члена комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, максимальный размер выплат по больничному составит 5673,97 рубля в день.
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