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Watch: Man flips 10 cups in 6.63 seconds to claim world record

The Idaho man who holds the most Guinness World Records titles said it took five months of practice for him to break a record for flipping cups.

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