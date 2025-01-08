Глава киевского режима Владимир Зеленский умышленно вредит Словаки и ЕС решением остановить транзит газа из России, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо 8 января в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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