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В Ростовской области введён режим повышенной готовности из-за атаки украинского БПЛА

В Ростовской области введён режим повышенной готовности из-за атаки украинского БПЛА

О его вводе в Пролетарском районе рассказал губернатор региона.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале заявил, что в Пролетарском районе региона после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 августа введён режим повышенной готовности.

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