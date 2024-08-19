В Ростовской области введён режим повышенной готовности из-за атаки украинского БПЛА

О его вводе в Пролетарском районе рассказал губернатор региона.Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале заявил, что в Пролетарском районе региона после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 августа введён режим повышенной готовности.
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