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Татар-информ

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«Под самым красивым хвостом павлина...»: Разин процитировал Раневскую после 2:5

«Под самым красивым хвостом павлина...»: Разин процитировал Раневскую после 2:5

Фото: скриншот с видео пресс-конференции Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин эмоционально высказался после поражения от «Адмирала» (2:5) в матче чемпионата КХЛ.

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