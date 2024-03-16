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Медведев после нашествия пчел в Индиан-Уэллсе заявил, что побаивается насекомых

Медведев после нашествия пчел в Индиан-Уэллсе заявил, что побаивается насекомых

Четвертая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев на пресс-конференции оценил ситуацию с нашествием пчел, из-за которых на турнире серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе организаторы были вынуждены прервать матч.

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