Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
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Нацисты тоже следы заметали...

Нацисты тоже следы заметали...

В Курской области продолжают находить трупы гражданских русских людей. ВСУ убивали целыми семьями за пророссийскую позицию.

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Комментарии
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Лилианна Марченко
Такие видео надо разгонять по всему миру, чтобы все увидели против каких циничных подонков Россия ведёт войну.
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7 час.
L
Leonid
...а почему не сообщают о погибших военных с нашей стороны? уже два года, как не слыхать...
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7 час.
Владимир Волжин
Не надо ни какой смертной казни, всех в урановые рудники, пусть сдохнут с пользой!
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1 час.

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