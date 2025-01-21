В Курской области продолжают находить трупы гражданских русских людей. ВСУ убивали целыми семьями за пророссийскую позицию.
Нацисты тоже следы заметали...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лилианна Марченко
Такие видео надо разгонять по всему миру, чтобы все увидели против каких циничных подонков Россия ведёт войну.
Ответить
7 час.
L
Leonid
...а почему не сообщают о погибших военных с нашей стороны? уже два года, как не слыхать...
Ответить
7 час.
Владимир Волжин
Не надо ни какой смертной казни, всех в урановые рудники, пусть сдохнут с пользой!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии