Традиции и приметы дня святого Николая: что можно и что нельзя делать 19 декабря 2023 года Евгения ТрубицкаяЕжегодно в 19-е сутки декабря весь православный мир Российской Федерации отмечает День святого Николая Чудотворца.
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