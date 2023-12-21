Заливка катка под елкой началась на центральной площади Уссурийска

На центральной площади Уссурийска началась заливка катка. В этом году концепция и стиль оформления зимнего городка и праздничных локаций будут выдержаны в духе новогоднего символа и самобытной русской культуры.
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