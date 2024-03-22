Эксперт рассказал об основных инструментах инвестиций в юань

Последние два года ознаменовались для российской экономики и для большинства инвесторов разворотом на Восток, преимущественно — в сторону Китая, и инвестиции в юань стали способом диверсификации своих вложений, отметил директор центра инвестиционных продуктов «СберСтрахования жизни» Владислав Воякин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии