Лунная пыль может помочь в создании спутников, поселений и солнечной энергии Максим МорозовВ ближайшие десятилетия естественный спутник Земли может стать оживленным центром деятельности в дальнем космосе.
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