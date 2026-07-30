Volvo отказалась от лидаров, Маск: «Я пытался их предупредить»

В Норвегии владельцы получат компенсацию в размере 1800 евроГенеральный директор Tesla Илон Маск отреагировал на сообщения о том, что Volvo официально прекращает использование датчика LiDAR в двух своих автомобилях.
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