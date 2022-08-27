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The Sun: в Британии ведут подготовку беспорядками из-за роста цен на электроэнергию

The Sun: в Британии ведут подготовку беспорядками из-за роста цен на электроэнергию

Правительство Соединённого Королевства ведёт активную работу по созданию комплекса мер, который позволит предотвратить массовые беспорядка, каковые могут быть спровоцированы недовольством жителей, вызванным поднятием стоимости электричества.

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