КОЛЛАЖ РУССКИЕ ОБНУЛЯЮТ "МОЗГ НАТО": ПОЛЬША ЗАХЛЕБНУЛАСЬ В НЕКРОЛОГАХ. "ИСКАНДЕР" НЕ ПОЩАДИЛ От смеха над обстрелами Белгорода и терактом в "Крокусе" не осталось и следа: Незалежная дрожит под ударами русских ракет.