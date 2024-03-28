От смеха над обстрелами Белгорода и терактом в "Крокусе" не осталось и следа: Незалежная дрожит под ударами русских ракет.

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Позитив для оптимистов

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Очень бы хотелось услышать,что буданову приделали крылышки,чтоб лететь до бандерки!
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13 час.

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