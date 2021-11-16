Глава NASA возмущен тем, что Россия, проводя испытания космического оружия, подвергает опасности жизни космонавтов

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение тем, что Россия подвергает опасности работающих на орбите космонавтов и астронавтов, проводя испытания космического оружия.
Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение тем, что Россия подвергает опасности работающих на орбите космонавтов и астронавтов, проводя испытания космического оружия.
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