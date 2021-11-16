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Глава NASA возмущен тем, что Россия, проводя испытания космического оружия, подвергает опасности жизни космонавтов

Глава NASA возмущен тем, что Россия, проводя испытания космического оружия, подвергает опасности жизни космонавтов

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон выразил возмущение тем, что Россия подвергает опасности работающих на орбите космонавтов и астронавтов, проводя испытания космического оружия.

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