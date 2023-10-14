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Риккардо выступит на Гран-при США за «Альфа Таури»: «Да, я вернулся»

Гран-при США пройдет с 20 по 22 октября. В практике перед Гран-при Нидерландов Риккардо получил перелом запястья.

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