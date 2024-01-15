После обращения в СК жителю Архангельска сразу выплатили зарплату

Машинисту крана не выплачивали зарплату больше, чем полгода.Машинист крана в Архангельске не получил зарплату, начиная с января и заканчивая ноябрем 2023 года, после чего обратился в СКР по региону с просьбой помочь восстановить справедливость.
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