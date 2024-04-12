🚗 В Керчи проходит автопробег, посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Около 100 машин в единой колонне едут по героически освобожденным улицам Керчи.
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🚗 В Керчи проходит автопробег, посвященный 80-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Около 100 машин в единой колонне едут по героически освобожденным улицам Керчи.