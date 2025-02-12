Кадры поражения оптоволоконным FPV-дроном ВС РФ бронетранспортера M113 AS4 ВСУ в н.п. Константинополь.
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Кадры поражения оптоволоконным FPV-дроном ВС РФ бронетранспортера M113 AS4 ВСУ в н.п. Константинополь.
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