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Закон, порядок, государство

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Юнармейцы Омска навестили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петровича Пилипенко

Юнармейцы Омска навестили ветерана Великой Отечественной войны Алексея Петровича Пилипенко

Юнармейцы поблагодарили Алексея Петровича за отвагу и героизм, проявленные в годы войны, пожелали крепкого здоровья и благополучия, а также исполнили для ветерана военные песни и прочитали стихи.

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