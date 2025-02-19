В Раде раскрыли условия поражения Украины в конфликте

КИЕВ, 19 февраля, ФедералПресс. Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что страна рискует потерпеть поражение в военном конфликте, если Владимир Зеленский не уволит главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова.
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