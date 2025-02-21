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"Автостат": продажи китайских авто с пробегом выросли на 97%

"Автостат": продажи китайских авто с пробегом выросли на 97%

В России в январе 2025 года было продано 17,6 тыс. китайских легковых автомобилей с пробегом, что на 96,6% больше, чем за такой же месяц 2024 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитическое агентство "Автостат".

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