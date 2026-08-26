Минниханов: Татарстан нацелен работать в Ливии не только по нефти

Фото: пресс-служба Раиса РТ Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с политическим советником председателя Президентского совета Ливии, членом Совета директоров нефтесервисной компании «Мид Ойл» Имадом аль-Фаляхом на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии