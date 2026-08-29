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Царьград

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Боль в груди ещё не приговор: как отличить паническую атаку от настоящего инфаркта

Боль в груди ещё не приговор: как отличить паническую атаку от настоящего инфаркта

Медики всё чаще сталкиваются с ситуацией, когда люди вызывают скорую с уверенностью, что у них сердечный приступ, а на деле оказывается, что это паническая атака.

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