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"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат

"Их очень много": Мирошник раскрыл, почему Киев бросает тела своих солдат

Украинское командование саботирует эвакуацию тел погибших военных, хотя российская сторона неоднократно предлагала объявить гуманитарную паузу.

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