Госдума инициирует усовершенствование мер по защите традиционных ценностей в РФ

Депутат Государственной Думы РФ Анна Кузнецова заявила о подготовке ряда предложений по совершенствованию реализации президентского указа, направленного на защиту духовно-нравственных традиционных ценностей России.
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