Хакеры взломали приложение, используемое чиновниками администрации США

Приложение для общения, которым пользовался, в частности, бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц, приостановило работу после сообщения о взломе, в результате которого были перехвачены некоторые сообщения, Reuters.
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