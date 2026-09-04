Минобороны РФ: Черноморский флот уничтожил 14 катеров ВСУ

Министерство обороны России заявило о ликвидации 14 беспилотных катеров ВСУ силами Черноморского флота.
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Свежие комментарии
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Это круто!!! Целый Чи Флот и АЖ 14 беспилотных катеров..... Зачем писать про этот позор ???