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Интервью — лишь предлог: Зачем приезжал Такер Карлсон

Интервью — лишь предлог: Зачем приезжал Такер Карлсон

В эти дни все бурно обсуждают приезд Такера Карлсона в Россию и его интервью с Владимиром Путиным, но сразу же на мой взгляд допускают ошибку, воспринимая Такера просто как известного журналиста, и что он приезжал просто взять у нашего президента интервью.

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