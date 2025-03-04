Адвокат назвала интересующие мошенников документы россиян

Основной документ, интересующий мошенников, — это паспорт гражданина России. Кроме того, злоумышленники пытаются узнать данные банковских карт, номер ИНН и документы, подтверждающие право собственности на имущество.
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