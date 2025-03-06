Российский проект по выпуску деталей для авиадвигателей заморозили

Компания «Центр разработок С7», которая входит в группу S7, владеющую одноименной авиакомпанией, заморозила строительство в Санкт-Петербурге завода по выпуску деталей для газотурбинных авиадвигателей, в том числе иностранного производства.
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