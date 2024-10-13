СК РФ возбудил дело против блогера Сергея Косенко за бросок младенца в сугроб

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против российского блогера Сергея Косенко, который в январе 2024 года снял и опубликовал в социальных сетях видео, как он бросает своего двухмесячного сына в сугроб.
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