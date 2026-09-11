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Вятка Областная

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«Кировэнерго» напоминает о правилах электробезопасности при проведении сельхозработ

Филиал «Россети Центр и Приволжье» – «Кировэнерго» напоминает руководителям агрофирм, владельцам подсобных хозяйств, водителям крупногабаритной техники: несогласованные с энергетиками работы вблизи энергообъектов смертельно опасны! Особенно важно соблюдать правила электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП).

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