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  • Модест
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    Плакса опять обфурился и стал нести очередную "хрень"....США выдвинули уль...

США выдвинули ультиматум России – ответ Захаровой был однозначным

США выдвинули ультиматум России – ответ Захаровой был однозначным

1,23 млн прочтений Сказать, что Америка порвалась от негодования – это просто ничего не сказать! Из Вашингтона в последние годы много неслось всяких пламенных речей, но тут – это была воистину та самая реактивная тяга, на которой может взлететь любой человек (или даже целые нации), если очень сильно подгорит.

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Комментарии
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Eduard
Блинкен тупой мигрант-оккупант!
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12 час.
B
Badi
Плакса опять обфурился и стал нести очередную &quot;хрень&quot;....
Ответить
9 час.

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