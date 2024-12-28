США выдвинули ультиматум России – ответ Захаровой был однозначным

1,23 млн прочтений Сказать, что Америка порвалась от негодования – это просто ничего не сказать! Из Вашингтона в последние годы много неслось всяких пламенных речей, но тут – это была воистину та самая реактивная тяга, на которой может взлететь любой человек (или даже целые нации), если очень сильно подгорит.