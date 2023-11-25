Borderlands Collection: Pandora's Box получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch Borderlands Collection: Pa...

Borderlands Collection: Pandora's Box получила возрастной рейтинг для Nintendo SwitchBorderlands Collection: Pandora’s Box получила возрастной рейтинг для Nintendo Switch в Германии, что позволяет предположить, что вскоре коллекция со всеми играми серии Gearbox также будет доступна для всех игроков, владеющих портативной консолью Nintendo Switch читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.