В НАТО заявили о готовности к конфликту на восточном фланге

Силы НАТО готовы к возможному конфликту на восточном фланге Европы, заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, 19 сентября пишет Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым