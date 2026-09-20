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В НАТО заявили о готовности к конфликту на восточном фланге

В НАТО заявили о готовности к конфликту на восточном фланге

Силы НАТО готовы к возможному конфликту на восточном фланге Европы, заявил глава военного комитета альянса адмирал Джузеппе Каво Драгоне, 19 сентября пишет Politico.

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