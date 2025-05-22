Авиарейс был перенаправлен из-за написанного на зеркале в туалете сообщения

Авиарейсы между Гавайскими островами и Калифорнией были перенаправлены из-за угрозы взрыва и сообщения на зеркале в уборной Фото: Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press тестовый баннер под заглавное изображение Рейс United Airlines в Лос-Анджелес был вынужден вернуться из-за ….