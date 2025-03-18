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Мошенники выпустили приложение DeepSeek AI для кражи банковских данных. Какие смартфоны под угрозой

Мошенники выпустили приложение DeepSeek AI для кражи банковских данных. Какие смартфоны под угрозой

Ссылка для пользователя ведёт на поддельный сайт, откуда и начинается загрузка вируса.Специалисты лаборатории K7 Labs обнаружили новую вредоносную программу для кражи банковских данных - она замаскирована под популярный чат-бот Deepseek AI.

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