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Ориентация — север

Ориентация — север

Это моя первая встреча с водами Северного Ледовитого океана. Белое море называется так, потому что зимой оно имеет свойство покрываться льдом, в отличие, например, от Баренцева, в которое заходит тёплое течение Гольфстрим из Атлантики.

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