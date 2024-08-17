Валерия копала, Андреева скакала: звезды отправились к местам силы

Не все знаменитости считают, что хорошо отдохнуть можно только за пределами России. Валерия и Иосиф Пригожин соцсетиПока одни звезды, не жалея денег и времени на перелеты, отправляются к экзотическим островам, чтобы поймать там дзен, другие уверены, что хорошо отдохнуть и перезагрузиться можно на территории России.