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Валерия копала, Андреева скакала: звезды отправились к местам силы

Валерия копала, Андреева скакала: звезды отправились к местам силы

Не все знаменитости считают, что хорошо отдохнуть можно только за пределами России. Валерия и Иосиф Пригожин соцсетиПока одни звезды, не жалея денег и времени на перелеты, отправляются к экзотическим островам, чтобы поймать там дзен, другие уверены, что хорошо отдохнуть и перезагрузиться можно на территории России.

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