ЛДПР предлагает ввести запрет на перевозку семей трудовых мигрантов в Российскую Федерацию

В ближайшее время группа депутатов Государственной Думы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) планирует внести на рассмотрение новый законопроект, направленный на ограничение права трудовых мигрантов привлекать свои семьи на территорию Российской Федерации.
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