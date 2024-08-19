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ЛДПР предлагает ввести запрет на перевозку семей трудовых мигрантов в Российскую Федерацию

ЛДПР предлагает ввести запрет на перевозку семей трудовых мигрантов в Российскую Федерацию

В ближайшее время группа депутатов Государственной Думы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) планирует внести на рассмотрение новый законопроект, направленный на ограничение права трудовых мигрантов привлекать свои семьи на территорию Российской Федерации.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
ЛДПР хочет внести новый законопроект, на ограничение мигрантов привлекать свои семьи в Россию. Власть живёт надеждой на их ассимиляцию и исправление в демографии. Бюджет может лопнуть от таких работников!
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