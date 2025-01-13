12 человек, у которых здоровье решило пошалить, зато появились курьезные истории

Болеть неприятно — это факт. Но некоторые люди умудряются даже этот период переживать с огоньком. Зато потом время болезни ассоциируется хотя бы с чем-то забавным, а не только с таблетками и градусниками.
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