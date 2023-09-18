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Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Навбахор», «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Персеполиса»

Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома примет «Навбахор», «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Персеполиса»

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду сыграет в гостях с «Персеполисом». Лига чемпионов Азии Групповой этап 1-й тур Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия – АГМК Узбекистан Дата проведения 18 сентября, 19.

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