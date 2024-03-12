СК возбудил уголовное дело после убийства семьи в Ленобласти

СК РФ Следственный комитет в Ленинградской области возбудил уголовное дело об убийстве после обнаружения трех тел в горевшем доме в поселке Красносельское Выборгского района, сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону.
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