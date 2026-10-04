Китайцы уже пользуются, всем остальным придется ждать 2027 года. Стало известно, когда Honor 9 Pro Max выйдет за пределами Китая

Honor подтвердила запуск в Европе пока одной модели линейки — Magic 9 Pro Max Honor подтвердила сроки европейского запуска флагманской серии Magic 9, которая несколько дней назад дебютировала в Китае.
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